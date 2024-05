Finalmente torna il punto prelievi. Osimo Stazione può respirare

Dopo mesi di chiusura, martedì 14 il Distretto Sanitario riaprirà il Punto Prelievi nei locali di Osimo Stazione, un servizio richiestissimo in città non solo dalla popolazione anziana che ha più difficoltà a muoversi. Il servizio è riservato ai cittadini esenti (patologia, reddito, invalidità civile) con prenotazione e sarà operativo tutti i martedì - dalle 7.30 alle 10 - grazie alla disponibilità dell’Infermiere di Comunità del Presidio distrettuale di Osimo. Per poter accedere al servizio è necessaria la prenotazione che si può effettuare in sede, in orario di apertura, tramite mail all’indirizzo disud.ast.an@sanita.marche.it oppure per telefono allo 0717130819 (da lunedì a venerdì dalle 8 alle 13). L’Ast comunica che i referti potranno essere ritirati online o in sede. Il recupero del Punto Prelievi di Osimo Stazione è stato possibile grazie alla collaborazione dei vari attori istituzionali in un’ottica di medicina di prossimità e di prevenzione con il contributo della nuova figura professionale dell’Infermiere di Comunità. Il servizio si affianca al punto prelievi del Poliambulatorio in piazza del Comune che continua la propria attività. La conferma era arrivata a ottobre dall’assessore regionale alla Sanità Saltamartini che aveva risposto in una seduta dell’assemblea legislativa delle Marche a due interrogazioni presentate del presidente del consiglio regionale Dino Latini (Udc-Liste civiche) e del gruppo consiliare del Pd con primo firmatario Mangialardi. L’assessore Saltamartini aveva annunciato che il servizio rimarrà in piedi anche oltre la scadenza della locazione del centro prelievi.