"Ha difeso con coraggio i diritti del figlio"

L’impegno dell’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini è stato grande non appena venuto a conoscenza della situazione. Quella famiglia si sentiva murata viva. "Ringrazio la signora che con dedizione e determinazione ha difeso i diritti del figlio e i dirigenti della sanità che incessantemente si sono prodigati per la soluzione del problema che non era affatto semplice – dice oggi l’assessore – Ho promesso alla signora che sarei andato a trovarla perché ha dimostrato come ho detto caparbietà e non comune senso di responsabilità. Un vero esempio per tutti questa mamma".

I primi di gennaio dopo l’articolo sul Carlino Saltamartini si era attivato contattando telefonicamente Lisandrelli: "Sono state fatte subito le verifiche opportune e ho compreso che si trattava di un problema tecnico. La signora e suo figlio non erano stati abbandonati, ci tengo a ribadirlo. In pratica si era verificato un guasto e c’erano stati diversi interventi sul posto da parte di 3-4 ditte diverse che non hanno risolto il problema. E’ stato difficile trovare una soluzione per una richiesta così specifica per quella tipologia di carrozzina e, proprio per questo motivo, anche le professionalità necessarie. Ho comunque interessato subito il direttore generale dell’Ast Ancona Giovanni Stroppa e comunicato che la questione sarebbe stata ripresa in mano dopo l’Epifania. Passati i tempi necessari, tecnici, ecco che dopo l’intervento il problema è stato risolto. Ne sono molto felice".