I geologi: "Serve fare di più"

"Un anno fa la nostra regione venne colpita da una delle più devastanti alluvioni della storia recente: l’esondazione del Misa e del Burano - e di altri corsi d’acqua - ha provocato danni per decine di milioni di euro e, soprattutto, ha tolto la vita a 15 persone" afferma Piero Farabollini, presidente dell’Ordine dei Geologi delle Marche. "Persone travolte dal fango e dall’acqua. Uccise dall’incuria nei confronti del territorio. I fondi stanziati dal governo per mettere in sicurezza il Misa, il Burano, il Nevola e il Cesano sono stati già spesi o impegnati. Aspettiamo di vedere la realizzazione delle opere, sperando che i tempi non si dilatino. Come geologi, torniamo a sottolineare quanto sia importante ragionare a livello di bacino idrografico".