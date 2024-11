"I nostri ragazzi con disagi e paure". Raffica di iniziative tra sport e ascolto

Crescono anche nella nostra provincia le richieste di aiuto e sostegno psicologico per gli adolescenti, sempre più spesso vittime di disagio mentale, disturbi e dipendenze. A dichiararlo l’assessora ai Servizi sociali, Welfare e Politiche dell’integrazione Manuela Caucci che ieri mattina ha presentato insieme alle assessore Antonella Andreoli (Politiche educative) e Orlanda Latini (Famiglia) e al Garante Giancarlo Giulianelli il calendario di eventi organizzati in occasione della Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza che si celebra il 20 novembre. "Non parlerei di emergenza – ha proseguito Caucci – ma un disagio tra i ragazzi c’è, e anche tanta richiesta di ascolto che parte dalle scuole. Noi adulti dobbiamo riuscire ad ascoltare perché quando ai giovani si dà la possibilità di esprimersi con le loro paure, desideri, idee sul futuro allora poi si aprono e diventano un fiume in piena".

Dal 20 al 24 novembre saranno tante e diversificate le iniziative dedicate ai bambini e ai ragazzi e alle loro famiglie organizzate in collaborazione con le associazioni del territorio tra momenti di intrattenimento, di gioco, di sport ma anche ascolto e approfondimento. Si parte mercoledì 20 novembre alle 9.30 presso l’Auditorium Tamburi della Mole dove verrà proiettato il docufilm "La linea sottile. Doveva essere una festa" che ripercorre attraverso testimonianze e immagini la tragedia della "Lanterna Azzurra" di Corinaldo dove nel 2018 hanno perso la vita sei persone. Sempre mercoledì alle 17 visita guidata alla "Collezione Design" presso la sede del Museo Omero, giovedì e venerdì al teatrino del Piano si terrà il laboratorio teatrale "Dietro il Sipario, alla scoperta della creazione di uno spettacolo" a cura del teatro di Marche Teatro – teatro del Canguro. Giovedì alle ore 9:30 laboratorio "Sui Diritti" dedicato agli studenti delle scuole secondarie di primo grado presso la Biblioteca dei Ragazzi e alle 15.15 laboratorio inclusivo "Radici e Chiome" per imparare dalla natura i diritti e le virtù a cura del Centro Papa Giovanni XXII. Alle 17 laboratorio "Libera arte per famiglie" e incontro degli operatori dell’Informabus con i ragazzi del Centro Giovanile di Torrette per parlare di affettività, social network e gioco. Venerdì sempre alla Mole il seminario "Sopravvivere ai figli adolescenti: Istruzioni per l’uso" con gli psicologi e psicoterapeuti Daniele Biondo e Rodolfo Rabboni. Sabato pomeriggio grande festa per i teenagers in piazza Roma dalle 17 mentre domenica pomeriggio al Palacasali l’evento conclusivo "Fabulandia" con i Centri Ricreativi e diverse associazioni del territorio. Il programma completo è consultabile sul sito del Comune.