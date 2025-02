Il Carnevale di Ancona si sposta a sabato: ecco come partecipare

Nuovo format per il Carnevale di Ancona. Sabato 1 marzo (ore 15.30) maschere e costumi sfileranno lungo corso Garibaldi, per raggiungere infine piazza Cavour, dove saranno proclamati i vincitori. Qui, dalle ore 21.30, ci sarà una grande festa aperta a tutti, in cui ci si potrà scatenare in un clima di allegria e spensieratezza. La città celebra così l’evento più colorato dell’anno, invitando grandi e piccoli a preparare maschere e costumi per partecipare al concorso che premierà le creazioni più belle.

I premi andranno alla migliore maschera singola, a quella in coppia, a quella di gruppo, a quella del borgo o quartiere e a quella delle scuole. Un premio sarà dedicato anche agli studenti universitari, con l’obiettivo di renderli partecipi della vita cittadina. Ammesse a partecipare sono tutte le maschere: dai personaggi di fantasia a quelli del mondo dei cartoon, della cinematografia e della musica. E naturalmente si potrà scegliere tra le maschere più rappresentative della tradizione carnevalesca.

E’ già possibile iscriversi al concorso, compilando il form on-line al link https://forms.gle/MwLSRVTjykhSjaKi7. Le iscrizioni termineranno il 23 febbraio alle ore 18. L’iniziativa è voluta dall’Amministrazione comunale per coinvolgere tutti i cittadini e renderli protagonisti di una grande festa in centro.