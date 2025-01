Il circo teatro torna al Panettone. Ecco lo spettacolo "Legami"

Torna il circo teatro al ‘Panettone’ di Ancona. Questa sera (ore 21) la rassegna ‘Tout Le Cirque’ propone lo spettacolo ‘Legami’, di e con Simon Luca Barboni e Mirco Bruzzesi. Simone Guerro dirige la produzione firmata L’Abile Teatro / Teatro Giovani Teatro Pirata, adatta a un pubblico di bambini dai 6 anni in su.

Vincitore del premio ‘Alte Marche Creative’ e del premio "Borsa di studio 2021’, promossa dall’ Associazione Circo Contemporaneo Italiano, ‘Legami’ è uno spettacolo che mette in scena le avventure di due fattorini che lavorano per la ‘Human Package’, un’azienda che si occupa di consegnare pacchi in modo non convenzionale, utilizzando solo gambe, mani e corde.

Quando i due arrivano al luogo di consegna, il destinatario è misteriosamente assente. Ciò che inizia come un’attesa ordinaria si trasforma in una serie di eventi imprevedibili che porteranno i due fattorini a giocare, litigare e persino considerare l’idea di abbandonare l’incarico, solo per poi tornare a sperare nell’arrivo del destinatario.

Nel corso di questa lunga attesa, i due scoprono una connessione profonda che li lega, mettendo in luce l’importanza delle relazioni umane. ‘Legami’ è un mix di clownerie, giocoleria e teatro dell’assurdo, prendendo ispirazione dal celebre ‘Aspettando Godot’.