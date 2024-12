Il colpo gobbo è quello dei Portuali. Tre punti importanti per la salvezza

Per le nostre il colpo grosso nell’ultima giornata di andata in Eccellenza lo fanno i Portuali che superano di misura una big come l’Urbania. È il gol di Gioacchini a far esultare i dorici che fanno valere la legge del Giuliani conquistando tre punti importantissimi in chiave salvezza. William Gioacchini, attaccante dei Portuali decide il match: "Sono contento per la vittoria - dice l’autore della rete decisiva -. Importante e fondamentale per il nostro cammino contro una squadra forte e attrezzata per fare un campionato di vertice come l’Urbania. Ritrovo il gol dopo 1 anno e 2 mesi, complici infortuni, in un momento decisivo per il campionato. Arriviamo alla sosta in crescita, consapevoli che il girone di ritorno saranno tutte battaglie come domenica". Un punto lo prende l’Osimana, in casa, contro il Montegranaro, non convincendo, anche se i giallorossi chiudono da imbattuti sul proprio campo il girone di andata. Il più pericoloso Mafei, fatto entrare solo al 18’ della ripresa, che in poco più di mezz’ora si è rivelato il migliore in campo. Domenica da dimenticare invece per il Fabriano Cerreto che si piega sul proprio campo, all’Atletico Mariner, penultima. La squadra di Caporali, ieri esonerato, sbaglia anche un rigore sul finire del primo tempo. Il girone di andata si chiude con la Maceratese capolista solitaria. Osimana al quarto posto in coabitazione con il Tolentino e quindi in zona playoff, l’obiettivo dichiarato dalla società senzatesta a inizio stagione. Fabriano Cerreto e Portuali Ancona in zona playout, rispettivamente quart’ultima e terz’ultima.