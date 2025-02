Il Comune adotta il piano anti barriere

La Giunta comunale di Castelfidardo ha adottato il Peba, Piano di eliminazione delle barriere architettoniche, con il primo stralcio riguardante il centro storico, area che presenta un’accessibilità critica dovuta alla natura di borgo medioevale. La documentazione è disponibile presso la segreteria generale e il settore lavori pubblici e possono essere presentate osservazioni od opposizioni entro domenica 2.

Partecipando ad un avviso pubblico della Regione Marche, il Comune ha intercettato un contributo di cinquemila euro integrato da mille euro attinti da fondi di bilancio per consentire la copertura dei costi necessari per l’aggiornamento di questo primo stralcio che da via Roma a via Matteotti include attività, servizi e luoghi di interesse pubblico dislocati su piazze, strade, vicoli, gradinate e belvederi importanti per la mobilità pedonale per un totale di cinquemila metri.

"E’ stato un percorso lungo a causa dei vincoli di bilancio, iniziato con una prima stesura nel 2018 e, nell’ottica del miglioramento delle condizioni di mobilità, abbiamo provveduto periodicamente ad effettuare alcune opere indifferibili e necessarie, come la sistemazione di marciapiedi e caditoie, risolvendo le criticità presenti" spiega il sindaco Roberto Ascani.