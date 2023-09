"Il Consiglio contrario a un Cpr a Falconara"

"Il Consiglio comunale di Falconara si è già espresso in passato contro l’eventualità di ospitare sul territorio un Centro per migranti, in considerazione del fatto che la città si fa già carico di oneri alquanto gravosi derivanti dal suo ruolo di crocevia regionale e dall’avere sul proprio territorio industrie che producono importanti impatti in termini ambientali". La sottolineatura, in appoggio alla linea del sindaco Stefania Signorini – dichiaratamente contraria ad un Cpr a Falconara – è del gruppo di maggioranza Uniti per Falconara. La lista, attraverso il capogruppo Giorgia Fiorentini, ha presentato un’interrogazione sull’ipotesi dell’arrivo di un Centro di permanenza per i rimpatri nel territorio comunale. Il documento sarà discusso nella prossima seduta del Consiglio, al pari di quello del Pd. Tra gli aspetti evidenziati da Upf, anche i rischi per la sicurezza aeroportuale nel caso in cui per il Cpr venisse proposta un’area nelle immediate vicinanze dell’aeroporto. "Questo aspetto è stato evidenziato dall’ad dell’Ancona International Airport, Alexander D’Orsogna, e dal direttore di Enac Silvia Ceccarelli", ricordano. Per fare chiarezza, i rappresentanti in Consiglio di Uniti per Falconara chiedono al sindaco e alla Giunta quale sia "la reale situazione che allo stato si è venuta a creare in merito alle voci circolate nei giorni scorsi; se sia veritiera la ricostruzione dei fatti proposta dall’opposizione cittadina (Marco Baldassini, ndr), che aveva indicato la localizzazione del Cpr nell’ex caserma dell’Aeronautica, limitrofa alla pista di atterraggio dell’aeroporto; quale sia la posizione dell’amministrazione sulla possibilità effettiva che un Cpr sia ubicato in città". Chiude Fiorentini: "In ogni caso è inconcepibile la strumentalizzazione che l’opposizione fa anche su questi temi, per i quali, è chiaro l’interesse della città".