Il facilitatore digitale per aiutare i cittadini

Un "facilitatore digitale" a disposizione di tutti i cittadini per aiutarli a prendere dimestichezza non solo con Internet e posta elettronica, ma con Spid, Cie e tutte le altre innovazioni. È la nuova figura istituita a Jesi, in un progetto regionale detto Bussola digitale, volto a favorire la conoscenza e l’utilizzo dei sistemi informatici. "Presente in Biblioteca il martedì ed il venerdì per le intere giornate ed il mercoledì mattina (appuntamenti prenotabili anche on line) – spiegano dal Comune - sarà un punto di riferimento per quanti volessero acquisire informazioni di base o aumentare le proprie conoscenze su tutto ciò che ruota attorno al digitale. Con l’orario invernale il facilitatore digitale sarà presente anche all’Informagiovani. L’assessora alla formazione Emanuela Marguccio, insieme ai funzionari regionali Andrea Sergiacomi e Saverio Delpriori, alla funzionaria comunale Elena Calabrese e ai tecnici che seguono il progetto per conto di Fastweb, ha sottolineato "l’importanza di questa iniziativa anche in relazione all’evoluzione dei servizi pubblici, sia comunali che di altri enti che si stanno orientando verso la digitalizzazione, a partire dall’Inad, il domicilio digitale indicato con la propria Pec".