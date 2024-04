Il nuovo singolo di Still Charles: "Sereno, il mio lato più sfacciato"

"Un brano dal mood vivace e grintoso che cerca di mettere in luce gli aspetti più positivi della vita, cogliendo ogni piccolo attimo di piacere quotidiano, alla ricerca di leggerezza". Così viene presentato "Sereno", il nuovo singolo del cantautore anconetano Still Charles, uno dei giovani più interessanti dell’ultima ondata di indie-rock italiano. "Sereno è un brano scritto di getto, diretto, senza troppi giri di parole – racconta l’artista – Descrive una parte di me che ho sempre voluto proteggere, il mio lato più leggero e sfacciato. Nel turbine di pensieri e problemi in cui ti risucchia la vita è fondamentale aggrapparsi ai piaceri, ai piccoli vizi e ogni tanto bisogna saper staccare da tutto e dire: questa sera sono sereno". Dopo aver raggiunto i cinque milioni di streaming sulle piattaforme digitali, dopo aver conquistato più volte le copertine delle playlist editoriali di Spotify come ‘Sanguegiovane’ e ‘Generazione Z’, Still Charles è finalmente tornato a proporre nuova musica, per la gioia dei suoi numerosi estimatori. Lo scorso novembre era uscito il suo primo ep Navigare, subito bene accolto da pubblico e critica.

"Sereno" rappresenta la nuova tappa del percorso musicale del giovane artista, già ben riconoscibile grazie a uno stile unico e a una scrittura spontanea e senza filtri sulla realtà che lo circonda, il tutto avvolto da una velata malinconia che convive spesso con una visione estremamente ironica della vita. Still Charles, all’anagrafe Carlo Aprea, è nato nel 2000 ad Ancona, ed ha quindi 24 anni. Fin da piccolo si è appassionato al mondo della musica, iniziando a suonare il pianoforte e la chitarra. Nel maggio del 2021 ha pubblicato da indipendente il suo primo singolo "Wembley", al quale hanno fatto seguito "Sottosopra", "Occhi Rossi", "Non fa per me" e "Stoccolma", canzoni con cui si è fatto conoscere soprattutto su internet. Nel 2023 ha partecipato con successo al contest "Bologna Musica d’Autore", e successivamente a un altro concorso, "1MNext 2023", che gli ha dato il diritto di partecipare al Concerto del Primo Maggio a Roma. Nell’occasione ha presentato in diretta tv il suo singolo "Sotto sotto".

A marzo ha firmato per la Capitol Records.