Il primo hotel a cinque stelle. Via ai lavori in corso Stamira

Qualcuno l’ha già definita una giornata storica. Non stiamo parlando del Conclave per eleggere il successore di Papa Bergoglio, ma, scendendo a un livello più locale, l’inizio del cantiere per la realizzazione del primo hotel a 5 stelle del capoluogo dorico. Di prima mattina gli addetti dell’impresa hanno iniziato a montare le impalcature attorno a uno dei palazzi di maggior valore di Ancona, il Palazzo del Mutilato (o Casa del Mutilato). Lo storico edificio, già sede del Consiglio regionale svariati decenni fa, si trova in pieno centro tra corso Stamira, via Astagno e via del Traffico.

Nonostante i vincoli, la soprintendenza dei beni architettonici delle Marche ha dato il via libera alla progettazione della nuova struttura ricettiva già lo scorso anno e nel frattempo ci ha pensato il Consiglio comunale a dare il via libera alla delibera che di fatto in deroga al piano regolatore ha consentito di trasformare l’edificio Ottocentesco dedicato alla politica in un albergo di super lusso: un voto favorevole all’unanimità nel segno dell’accordo bypartisan.

Nel frattempo sono state portate avanti tutte le procedure fino a ieri mattina, quando il lavoro di restauro è tecnicamente partito. Adesso serviranno almeno un paio di anni per vedere i primi clienti benestanti e di alto rango soggiornare in una delle 18 stanze, un hotel davvero esclusivo, poste ai piani alti della struttura (all’interno della struttura ci sarà spazio per una sala convegni, ristorante, spazi comuni e soprattutto una spa nel seminterrato. Il tutto, sperano in molti, senza che si vada a coprire e rovinare gli spazi di pregio del palazzo, come sapientemente riportato nel suo libro dall’anconetana Alessandra Maltoni che proprio al Palazzo del Mutilato ha dedicato la sua ricerca storica pubblicata anni fa.

Ancona ha forti carenze sotto il profilo alberghiero e non ha mai avuto un hotel di fascia così alta. Nelle immediate vicinanze fino ai primi anni del terzo millennio è stato in funzione lo storico Hotel Roma&Pace (3 stelle) il cui atto di vendita per dare il via a un profondo resylung è più volte sfumato. Il problema, per il Roma&Pace prima e presto per il nuovo ‘5 stelle’ sarà la sosta dei clienti (impossibile realizzare garage sotterranei), nonostante la proprietà del brand pare abbia intavolato un discorso con Parcheggi Italia, la società che ha la concessione del parcheggio di piazza Pertini, per arrivare a un accordo che consenta di superare l’ostacolo.