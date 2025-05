Il vicequestore Paolo Arena va a Ventimiglia. Tante le operazioni portate a termine in questi mesi

Dal Commissariato di Jesi a quello di Ventimiglia. Da domani il dirigente e vicequestore Paolo Arena assumerà il nuovo prestigioso incarico – assegnatogli dal Ministero dell’Interno – in Liguria. Lascerà la città dopo un anno e otto mesi, periodo nel quale è riuscito a conseguire brillanti risultati. Specie nell’ambito della polizia giudiziaria, della prevenzione nei luoghi più sensibili, con un aumento esponenziale dei controlli, della polizia amministrativa e dell’ordine pubblico. Tante le operazioni che hanno permesso di stroncare gravi reati, come quelli predatori, o ancora la violenza di genere, lo spaccio di stupefacenti e le truffe (e il recupero di migliaia di euro sottratti alla vittime). Circa 500 persone denunciate e oltre 40 gli arresti, con la parallela proposta al questore di Ancona Cesare Capocasa (con cui è stata forte la collaborazione) di applicazione delle misure di prevenzione (oltre 100). Ora per il dottor Arena l’esperienza nella città nota come la "Porta occidentale d’Europa". Incarico che vivrà con determinazione e propositività. E sempre al servizio della comunità.