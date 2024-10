Jesi, giornata del malato reumatico: week end di screening gratuiti in centro

Jesi (Ancona), 9 ottobre 2024 - Giornata del malato reumatico, al via la campagna di divulgazione e screening gratuiti per la diagnosi precoce. Appuntamento a Jesi, in piazza Colocci sabato e domenica grazie ad A.Ma.R. Marche Odv (Associazione Malati Reumatici delle Marche), associazione di pazienti e operatori sanitari, costituitasi nel 2011 con l’intento di “far conoscere le malattie reumatiche e farsi portavoce e sostenitrice dei diritti fondamentali dei malati reumatici, in particolare il diritto ad una diagnosi precoce, a cure tempestive e adeguate, a una assistenza specialistica qualificata”. Le malattie reumatiche sono patologie croniche e costituiscono un gruppo di condizioni molto diverse fra loro in termini di manifestazioni cliniche: da un lato malattie degenerative, dall’altro malattie infiammatorie ed autoimmuni. Non colpiscono solo gli anziani, ma tutte le età (sono più frequenti nell’età lavorativa, e quindi gravate da alti costi sociali). Tutte sono aggravate da una disabilità progressiva (in Italia appresentano la seconda causa di invalidità e la prima causa di perdita della capacità lavorativa e di assenze dal lavoro) e molte da una rilevante comorbidità cardiovascolare. La diagnosi precoce ed un trattamento adeguato e tempestivo porterebbero ad un miglioramento della prognosi, con riduzione della disabilità e della comorbidità e all’abbattimento dei costi sia diretti che indiretti, che gravano solo in parte sul Sistema sanitario nazionale, e che per una grossa parte pesano sul bilancio familiare del paziente. Anche quest’anno A.Ma.R. Marche Odv, in occasione della Giornata mondiale del malato reumatico organizza ogni ano, a livello regionale, una manifestazione aperta alla cittadinanza per promuovere la conoscenza delle malattie reumatiche ed offrire l’opportunità di uno screening gratuito per la diagnosi precoce delle stesse. Quest’anno è stata scelta la città di Jesi, sede di A.Ma.R. ma anche della Clinica Reumatologica dell’Università Politecnica delle Marche, che rappresenta il principale punto di riferimento per i malati reumatici della nostra Regione e delle Regioni limitrofe. La manifestazione si è possibile grazie al sostegno e alla collaborazione dell’Amministrazione comunale e al supporto organizzativo di Anpas Marche, delle Sezioni locali della Croce Verde, dell’associazione Carabinieri in congedo e dei Vigili del Fuoco in congedo, con il patrocinio di Consiglio Regionale, Ast Ancona, Ordine dei Medici, Anmar e Gils. Sabato (dalle 9 alle 18) e domenica (dalle 9 alle 12.30) saranno presenti in piazza Colocci, a disposizione di tutta la cittadinanza, i volontari dell’associazione, affiancati da specialisti in Reumatologia e da altre figure professionali (nutrizionista, counselor) coinvolte nella gestione multidisciplinare del malato reumatico. Sarà possibile effettuare, dopo un colloquio preliminare, esami di screening (densitometria ossea, ecografia articolare, capillaroscopia). La novità di questa edizione è rappresentata dall’allestimento di un punto di informazione del Centro regionale di riferimento per la Fibromialgia, che ha sede presso la Clinica Reumatologica, dalla quale viene coordinato anche il Registro Nazionale della Fibromialgia. Un’importante occasione per far chiarezza su una malattia tanto frequente quanto ancora purtroppo poco conosciuta.