Jesina per il settimo sigillo. Vigor Castelfidardo a Marina

Tutte e due in campo oggi le prime della classe nel girone A di Promozione. Con la Jesina che ospita il Villa San Martino, quest’ultimo reduce da due sconfitte mentre i leoncelli sono in gran forma e cercano la settima vittoria di fila.

Più insidioso, almeno sulla carta, l’impegno invece della Fermignanese che riceve il Vismara, anche se quest’ultimo è a secco di punti da tre partite, nonostante il quarto posto in classifica.

In zona playoff stazionano anche Marina e Vigor Castelfidardo che oggi si ritrovano di fronte. Terza contro quinta in classifica divise da sei punti.

Altra sfida tutta anconetana quella tra Moie Vallesina e Barbara Monserra. I padroni di casa cercheranno di riprendere il cammino stoppato sette giorni fa in casa della Vigor Castelfidardo.

Il Barbara Monserra invece - che ha sollevato dall’incarico nei giorni scorsi mister Mancini - è alla ricerca dei primi punti del nuovo anno. Sul campo del Sant’Orso (nove punti nelle ultime tre uscite) è attesa una Biagio Nazzaro Chiaravalle dal cammino positivo in casa, ma che dovrà migliorare in trasferta (tre ko di fila).

Vietato sbagliare in casa Sassoferrato Genga. La formazione di Gobbi, a digiuno di punti dal 4 gennaio, riceve la visita di un’Appignanese ultima in classifica e che sembra non sia migliorata dopo il cambio di allenatore.

Per il Sassoferrato Genga d’obbligo uscire dal proprio campo con i tre punti. Domani in programma solo una partita: Gabicce Gradara-Tavullia Valfoglia.

Il programma. PRomozione (girone A), 23esima giornata (ore 15). Oggi: Fermignanese-Vismara, Jesina-Villa San Martino, Lunano-Pergolese, Marina-Vigor Castelfidardo, Moie Vallesina-Barbara Monserra, Sant’Orso-Biagio Nazzaro Chiaravalle, Sassoferrato Genga-Appignanese. Domani: Gabicce Gradara-Tavullia Valfoglia.

Classifica: Fermignanese 48; Jesina 44; Marina 40; Vismara 35; Vigor Castelfidardo 34; Gabicce Gradara e Moie Vallesina 32; Pergolese e Villa San Martino 31; Tavullia Valfoglia 30; Biagio Nazzaro Chiaravalle 29; Lunano 27; Sant’Orso 25; Sassoferrato Genga 16; Barbara Monserra 15; Appignanese 10.

Prossimo turno: Appignanese-Gabicce Gradara, Barbara Monserra-Sassoferrato Genga, Lunano-Jesina, Pergolese-Marina, Tavullia Valfoglia-Moie Vallesina, Villa San Martino-Fermignanese, Vigor Castelfidardo-Sant’Orso, Vismara-Biagio Nazzaro Chiaravalle.