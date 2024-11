Jesina "spettatrice" per la vetta. Contro Lunano a caccia del tris

La Jesina strizza l’occhio al primo posto. La squadra leoncella - arrivata a un solo punto dalla vetta - scenderà in campo solo domani, in casa, contro il Lunano, penultimo, ma già oggi i biancorossi potrebbero avere un riscontro importante dall’impegno della capolista Fermignanese che riceverà un Villa San Martino (battuto nell’ultimo turno proprio dalla Jesina sul campo pesarese) che staziona a ridosso della zona playoff. La Jesina andrà a caccia al Carotti della terza vittoria consecutiva dopo quelle contro Tavullia Valfoglia e Villa San Martino. Alla seconda vittoria casalinga di fila ci punta invece il Marina alla ricerca della continuità che ospita la Pergolese. In questa nona giornata previsto solo un derby, quello tra Sassoferrato Genga e Barbara Monserra, due squadre alla ricerca del successo che manca per entrambe da varie giornate.

Il Moie Vallesina dopo il blitz vincente di una settimana fa proprio sul campo del Barbara Monserra cerca la conferma ospitando un Tavullia Valfoglia, vicecapolista del girone A di Promozione (con gli stessi punti della Jesina), tornato alla vittoria nell’ultimo turno dopo due sconfitte. In serie positiva da cinque giornate anche la Vigor Castelfidardo che sale sul campo del S.Orso. Quest’ultimo ha fermato sul pari domenica a Chiaravalle una Biagio Nazzaro attesa domani dalla seconda partita in casa nel giro di una settimana. I biagiotti riceveranno un Vismara quarto in classifica e ancora imbattuto, un ostacolo importante sulla strada dei rossoblu. Intanto a metà settimana si sono giocate le partite di ritorno degli ottavi di Coppa Italia. Ai quarti promosse Lunano, Sant’Orso, Marina, Moie Vallesina, Trodica, Corridonia, Montegiorgio e Atletico Azzurra Colli.

Il programma. Promozione (girone A), nona giornata. Oggi: Fermignanese-Villa San Martino, Marina-Pergolese, Moie Vallesina-Tavullia Valfoglia, S.Orso-Vigor Castelfidardo, Sassoferrato Genga-Barbara Monserra (ore 15). Domani: Jesina-Lunano, Biagio Nazzaro Chiaravalle-Vismara, Gabicce Gradara-Appignanese. Classifica: Fermignanese 17; Jesina e Tavullia Valfoglia 16; Vismara 14; Marina 12; Villa S.Martino e S.Orso 11; Biagio Nazzaro Chiaravalle e Pergolese 10; Vigor Castelfidardo e Moie Vallesina 9; Gabicce Gradara e Barbara Monserra 8; Appignanese 7; Lunano 6; Sassoferrato Genga 5.

Prossimo turno: Appignanese-Biagio Nazzaro Chiaravalle, Barbara Monserra-S.Orso, Lunano-Gabicce Gradara, Pergolese-Jesina, Tavullia Valfoglia-Marina, Villa San martino-Moie Vallesina, Vigor Castelfidardo-Fermignanese, Vismara-Sassoferrato Genga.