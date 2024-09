La chiesa del Sacramento riapre dopo oltre un anno per i restauri

Riaprirà prima delle feste patronali la chiesa del Sacramento in pieno centro, chiusa da più di un anno per lavori di risanamento conservativo, con annesso restauro dell’organo settecentesco del Nacchini. Un piccolo gioiello che si trova proprio di fronte al municipio tanto cara agli osimani. Il Comune ha appena riconosciuto alla parrocchia il patrocinio per la "Stagione di musica da camera" che si svolgerà le domeniche di settembre e ottobre nelle chiese del centro. Domenica in programma il concerto di clavicembalo al Sacramento eseguito da Andrea Stacchietti, l’8 concerto di organo e violino con Saniela Nuzzoli, primo concerto di inaugurazione dell’organo, il 15 pianoforte nella concattedrale da Elena Pierini, il 16 organo nella basilica di San Giuseppe da Copertino da Stacchietti e Marco Agostinelli per il santo patrono, il 22 violino al Sacramento eseguito da Felicia Borin, il 29 organo, stessa location, dalle mani di Riccardo Lorenzetti, e poi si va a ottobre, il 6, con il concerto di organo nella basilica di San Giuseppe (Agostinelli), il 13 concerto per soprani nella concattedrale eseguito da Arianna Giancola ed Eleonora De Beradinis Drudi.