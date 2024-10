La Fondazione Cariverona investe su Ancona: ecco i settori scelti

Cariverona investirà su Ancona, tre le direttrici fondamentali al centro degli investimenti: ambiente, capitale umano e innovazione sociale. È stato presentato ieri il Dpa, documento di programmazione annuale 2025, approvato dal Consiglio generale di Fondazione Cariverona. L’organizzazione metterà a disposizione 30 milioni di euro per costruire un nuovo futuro per i territori, Ancona inclusa. Il piano traccia infatti una rotta chiara e ambiziosa per lo sviluppo sostenibile delle province di Verona, Vicenza, Belluno, Mantova e Ancona e ruota attorno a tre obiettivi strategici: la tutela dell’ambiente, le opportunità per i giovani e l’innovazione sociale. Rispetto al 2024 le risorse disponibili sono aumentate del 20%. Il Dpa ‘25 è l’ultimo tassello della più ampia programmazione pluriennale 2023-2025 che nell’arco di tre anni ha stanziato circa 90 milioni di euro, una cifra superiore rispetto a quella inizialmente prevista di 60.

Il presidente, Bruno Giordano, ha evidenziato come "in questo momento di forte incertezza, abbiamo il dovere di lavorare insieme per rilanciare una visione coraggiosa e condivisa di futuro, fondata sulla sostenibilità ambientale, sulla valorizzazione dei giovani e sull’innovazione sociale". Al momento, non ci sono progetti concreti in ballo, solo fondi e idee che si concretizzeranno nei prossimi bandi. Ancona è al terzo posto per numero di progetti presentati: nel 2023, sono infatti stati 30, in aumento rispetto all’anno precedente, quando erano 26.

La ripartizione territoriale degli impegni 2023 tiene anche conto delle progettualità di iniziativa deliberate a favore degli Atenei del territorio. I progetti di iniziativa diretta a favore dell’Università Politecnica delle Marche (Univpm) erano tre nel 2022 e soltanto uno nel ’23. Per l’anno prossimo, sono in cantiere 7.6 milioni di euro in innovazione sociale, 6.5 milioni per l’ambiente e un malloppo di 8.4 milioni per il capitale umano. Certamente, con le opportunità e i progetti giusti, pure Ancona potrà beneficiarne.