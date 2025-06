La trasmissione: "Camper" fa tappa in città

La spiaggia di velluto protagonista della puntata di ‘Camper’, la trasmissione che porta gli italiani in vacanza a fatto tappa ieri a Senigallia. "Mi fermerò qui per una settimana" esordisce l’inviata – a fianco a un tavola allestita sul pontile della Rotonda che, in collegamento con lo studio, assaggia prima il formaggio poi le ‘raguse in porchetta’. Un altro spot, a sottolineare le eccellenze enogastronomiche locali, trasmesso sulla rete pubblica a ridosso dell’inizio del periodo di alta stagione, che entrerà nel pieno nel prossimo week-end. In onda, in apertura della trasmissione, anche un video in cui sono scorse tutte le immagini della città, un invito a venire a Senigallia. Ad avere un buon impatto sulle prenotazioni, era stato il programma ‘Quattro ristoranti’ di Alessandro Borghese, andato in onda su Sky a gennaio. Attesa l’uscita della fiction ‘Alex Bravo, poliziotto a modo suo’, che sarà trasmessa in autunno sulle reti Mediaset. Un anno di ritardo su quella che era la programmazione inizialmente prevista: l’Audience deciderà se la fiction con protagonista Marco Bocci, ancora nei panni di un poliziotto dopo aver indossato i panni del Commissario Domenico Calcaterra, proseguirà. Intanto si intensifica la promozione che passa attraverso diverse emittenti radiofoniche: Rds, 105 e Radio Montecarlo, protagoniste con concerti e dj set.