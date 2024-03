Elegante e ingenuo, ladro di Natale ripreso dalle telecamere di casa: condannato a 4 anni

Ancona, 29 marzo 2024 – Si era vestito elegante, con tanto di giacca e foulard al collo, per entrare nell’abitazione di un gruppo di studenti tornati a casa per le vacanze e mettere a segno un furto nel loro appartamento. In meno di venti minuti ha portato via computer, orologi, collanine, ciondoli d’oro, cellulari e anche un portafoglio con del denaro all’interno. Un ladro nella notte di Natale tradito dalle telecamere che uno dei quattro studenti che dividevano la casa aveva installato nella sua stanza.

Le immagini hanno ripreso il furto nella camera e grazie anche ad un grave errore commesso dal ladro, quello di accendere pure la luce per vedere meglio cosa portare via, i carabinieri lo hanno identificato e denunciato.

E’ un 74enne anconetano, pensionato, con diversi guai alle spalle con la giustizia tanto che si trova tuttora in carcere. Con l’accusa di furto aggravato il ladro di Natale è finito a processo e ieri è stato condannato a 4 anni e 10 mesi di reclusione. La sentenza è stata emessa dalla giudice Paola Moscaroli, dopo la testimonianza dell’inquilino rientrato nell’abitazione due giorni dopo il furto, trovando la porta scassinata.

Era il 25 dicembre del 2021 quando il 74enne, approfittando che erano tornati tutti a casa per le festività, è entrato in un appartamento di corso Amendola. Con un oggetto contundente, probabilmente un piede di porco, ha forzato la porta d’ingresso dell’abitazione, condivisa da quattro studenti, due ragazze di 22 anni, una di Foggia e l’altra di Bologna, e due ragazzi, un 34enne di Agugliano e un calabrese di 24 anni.

L’ultimo a lasciare la casa era stato il calabrese, il pomeriggio del 25 dicembre. La notte del 27 dicembre, poco prima dell’una, è tornato nell’abitazione il 34enne di Agugliano. E’ stato lui a trovare la porta scassinata e a dare l’allarme.

Lo studente ieri ha riferito davanti alla giudice che aveva chiamato subito il 112 e che in corso Amendola erano poi arrivati i carabinieri. La casa era a soqquadro, cassetti aperti, armadi rovistati e mancavano diversi oggetti e preziosi: cinque orologi, due computer portatili, una collanina, svariati ciondoli, un bracciale, un cellulare e un portafoglio con soldi non precisati all’interno.

Nella camera del calabrese c’era una telecamera che ha ripreso il ladro, ben visibile perché dopo essere entrato con una torcia, al buio, ha acceso la luce e le immagini erano di buona qualità.

L’anziano era in giacca, capelli bianchi, già noto alle forze dell’ordine per altri fatti analoghi. Il video è stato visionato anche ieri in udienza. I carabinieri sono andati subito a casa del sospettato, che risiede in un quartiere della prima periferia cittadina, hanno perquisito l’abitazione e poco dopo è stato lo stesso anziano a consegnare i due computer che risultavano rubati. Il resto della refurtiva non è stato più trovato. Gli inquilini hanno così sporto denuncia.