L’anno nuovo porta l’"antennone". I Comuni dicono no, ma si procede

I progetti del Pnrr entrano anche nell’area delle antenne della telefonia mobile e la loro espansione diventa sempre più impossibile da contrastare dagli enti locali, Comuni in primis. L’ultima vicenda è emersa nei giorni scorsi grazie alle segnalazioni di alcuni residenti di una strada isolata in mezzo alla campagna che collega i territori comunali di Ancona e Falconara. Ad accorgersi che qualcosa di strano stava succedendo, ossia la macchine movimento terra che scavavano il terreno, sono stati alcuni cittadini di via Panoramica che ricade sotto il territorio comunale di Falconara Marittima, anche se il punto dove la nuova e speciale antenna della Vodafone verrà presto montata è invece sul suolo anconetano.

I cittadini se ne sono accorti a cose fatte, praticamente con le ruspe già in azione i primi giorni dell’anno mentre movimentavano la terra. Residenti ancora più impotenti degli amministratori in materia di sviluppo delle antenne telefoniche: in realtà la discussione su quell’impianto era attiva da parecchio tempo. Almeno dall’agosto scorso, quando la direzione ambiente del Comune di Ancona, nella persona del dirigente responsabile dell’area, Roberto Panariello, ha indetto una Conferenza dei Servizi chiamando a raccolta tutti gli attori coinvolti nella vicenda. Il Comune di Falconara aveva espresso parere negativo rispetto all’installazione dell’antenna richiesta da Inwit Vodafone e proprio in quella seduta anche il Comune di Ancona si era allineato su quella posizione. Prese di posizione alla fine inutili visto che in materia di telefonia mobile e di ripetitori la legge nazionale consente agli operatori parecchio margine di movimento e, al contrario, lega le mani alle amministrazioni. In passato l’ex sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli, era riuscita soltanto a bloccare l’entrata in funzione di un’antenna a Collemarino, proprio nella rotatoria di via Flaminia, per l’impatto ambientale; la stessa poi è stata attivata. Le uniche limitazioni per le società telefoniche sono quelle di realizzare le antenne in aree dove siano presenti scuole, ospedali e altri siti da tutelare. Ogni comune ha anche attivato un piano delle antenne in tal senso. Tornando sulla vicenda di via Panoramica, la strada in questione è quella che passa alle spalle di Collemarino e Palombina Nuova, verso la Variante alla statale 16 o ‘superstrada’, e procede poi verso via delle Saline fino a Castelferretti. Un’area agricola di grande pregio che verrebbe deturpata da un’antenna alta tot metri. Stando a quanto siamo riusciti a ricostruire sembra, inoltre, che quell’area sia sottoposta anche a un vincolo archeologico. Intanto i lavori per erigere e attivare l’antenna telefonica della Vodafone va avanti. Un’antenna particolare che rientra nella missione ‘Digitalizzazione’ e anche perché i lavori sono finanziati dai progetti della Next Generation EU, la versione comunitaria del nostro Pnrr.