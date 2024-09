L’arrampicata, che passione . Da giovedì parte il ’Climbing festival’

Al via giovedì per quattro giorni la decima edizione del Frasassi Climbing Festival, evento internazionale dedicato all’arrampicata e alle attività outdoor al paro naturale regionale Gola della Rossa. Il focus è l’arrampicata sportiva con varie attività previste per tutti i livelli tra cui lo Street boulder contest, all’interno del borgo di Serra San Quirico, la Frasassi Challenge, maratona di arrampicata a premi su 8 falesie scelte del Parco, e il Fcf Lab, dedicato a tutti coloro che vogliano acquisire maggiori competenze e sicurezza in arrampicata. Previsti workshop di calisthenics, slackline, yoga e acroyoga e, in collaborazione con le Guide del Parco e il Cai di Jesi, verranno realizzati trekking, escursioni in mountain bike e visite speleologiche per scoprire il territorio della Gola della Rossa e di Frasassi.

Tra le novità l’esperienza biodiversa, organizzata con 3Bee. Tra gli ospiti Elias Iagnemma, primo italiano a salire Burden of Dreams, Zofia Reych autrice di ’Born to Climb: From Rock Climbing Pioneers to Olympic Athletes’ e fondatrice del Womens’ Bouldering Festival di Fontainebleau, Samuele Mazzolini e Francesco Piacenza che presenteranno "Dolomiti King Line", Guida Versante Sud dedicata a vie trad e sportive di alto livello in Dolomiti. Inoltre, in collaborazione con Reel Rock e Reel Rock Italia, ci sarà la proiezione cinematografica del film ’Resistance Climbing’, testimonianza di come l’arrampicata possa portare significato a chi vive in guerra e occupazione, come gli abitanti della West Bank in Palestina. Previsti anche dj set.

sa. fe.