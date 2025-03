Le telecamere di Linea Verde girano in città

Si stanno ultimando in città le riprese di "Linea Verde Italia", il fortunato programma di Rai 1 condotto da Elisa Isoardi e Monica Caradonna che dedicherà ad Ancona e al territorio circostante una puntata prevista il 12 aprile. Proprio ieri mattina entrambe le conduttrici hanno registrato l’anteprima della trasmissione alla Fontana del Calamo. Da giorni gli operatori di Linea Verde coordinati dal regista Michele Penelope e da uno degli autori, Vincenzo Arnone, hanno raccontato attraverso interviste e immagini suggestive non solo il territorio ma anche esperienze di sostenibilità ambientale come quella sulla pulizia dei rifiuti marittimi a Marina Dorica e di economia circolare di enti e aziende del territorio, lasciando poi spazio alla storia di Ancona e alle sue curiosità, al food e alle ricette tipiche, a esperienze innovative e start up, oltre a mostrare la bellezza del territorio naturalistico e artistico, dal Parco del Conero al centro storico del capoluogo. Le telecamere sono andate, tra gli altri luoghi, alla Mole, al Porto antico, al Duomo.