Fabriano (Ancona), 3 agosto 2019 - Perde il controllo della sua moto, sbalzando rovinosamente a terra e finendo la corsa vicino a un guardrail. Nulla hanno potuto questo pomeriggio i primi soccorritori che all'arrivo allo svincolo Fabriano est dinanzi alla Statale 76 hanno trovato esanime il corpo di Michele Mariotti, 32 anni.

Il giovane papà che viaggiava da solo ha fatto tutto da sé, con quella fatale sbandata che gli è costata la vita in un assolato pomeriggio estivo in cui si era concesso una delle sue abituali uscite in sella alle due ruote motorizzate che tanto amava. Sul posto, poco prima delle 19, assieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri, i medici del 118 che hanno potuto soltanto constatare il decesso del centauro. Al vaglio degli inquirenti la dinamica dell'improvviso fuoristrada, con la moto che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe rimbalzata sul guardrail, generando il drammatico volo del centauro.

Resta da capire quale sia il motivo per cui l'uomo abbia perso il controllo del veicolo: dalle prime ipotesi é praticamente escluso il coinvolgimento di altri mezzi. Improbabile l'eventualità del malore mentre era alla guida o della schivata di qualche animale, più credibile quella di una sbandata in un tratto dove poco prima del tramonto spesso il sole rischia di fare brutti scherzi a chi é al volante.

Si tratta, infatti, dell'anello all'uscita della città teatro di incidenti pure in passato anche per la sua conformazione parabolica, in cui a volte è complicato guidare i mezzi, specie quelli su due ruote. Della sua passione per i motori, il papà di un bimbo di 9 anni ne aveva fatto anche un lavoro, in quanto attualmente era operaio specializzato all'officina Fiat cittadina ed in passato aveva operato in un'altra attività di meccanica locale ed in un gommista, sempre a Fabriano.