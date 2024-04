Gli negano il trasferimento: operaio minaccia di buttarsi da sette metri

Ancona, 26 aprile 2024 – Sale sulla scaffalatura del magazzino e minaccia di buttarsi di sotto, a una altezza di sette metri. Protagonista un operaio di una ditta alla Baraccola, che si occupa di ricambi auto.

L’uomo, 45 anni, poco prima delle 10 ha messo in atto il gesto, arrampicandosi fino all’ultimo appoggio della scaffalatura che si trova all’interno dell’edificio che ospita l’attività.

Avrebbe appreso poco prima che non sarebbe stato trasferito nel punto vendita in Campania, vicino alla sua famiglia di origine. Affranto ha minacciato di buttarsi.

Sul posto sono arrivati il 118, la polizia, i carabinieri e i vigili del fuoco. Dopo un colloquio di un’ora si è convinto a scendere e a non buttarsi. In stato di choc è stato portato in ospedale per le cure. I pompieri erano pronti a montare il telo nell’eventualità che la situazione precipitasse ma non c’è stato bisogno.