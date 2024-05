Urina in centro tra le bancarelle di San Ciriaco: scatta la denuncia Durante la fiera di San Ciriaco, un uomo di 42 anni è stato denunciato per aver urinato in pubblico. La polizia ha identificato 80 persone durante i controlli, denunciando due individui per possesso di droga: un italiano di 65 anni e una ragazza rumena di 19 anni.