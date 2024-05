Cane rubato a Bologna ritrovato ad Ancona grazie a un post sui social. La polizia lo restituisce

Ruba un cane a Bologna e i proprietari lo ritrovano dopo qualche giorno ad Ancona. Sabato pomeriggio l’animale, di grossa taglia, è stato individuato in un appartamento di via Colleverde. Lì lo avrebbe portato un tunisino di 35 anni a cui una coppia di 30enni, lei italiana e lui straniero, residenti in Emilia Romagna, lo avevano affidato per qualche giorno. Il tunisino era poi sparito facendo perdere le sue tracce e anche quelle del cane. Disperata la coppia ha fatto un post su Facebook per cercare di ritrovare l’animale. L’annuncio ha fatto il giro del web e alla coppia è arrivata la segnalazione di un utente che lo aveva visto ad Ancona. Preso un treno i due hanno raggiunto Ancona e la via indicata trovando il tunisino che ha cercato di fuggire. Così hanno chiamato la polizia. Gli agenti sono arrivati sul posto, hanno ascoltato i proprietari del cane che hanno indicato l’appartamento dove era il loro animale. Nella casa c’era effettivamente il cane che è stato controllato anche con il lettore del microchip. L’abitazione era occupata da una coppia, anche questa uomo e donna, che hanno riferito che il cane era stato dato loro dal tunisino, un loro conoscente, perché abbandonato. Lo straniero aveva chiesto ospitalità per una notte lasciando poi loro l’animale perché non poteva occuparsene. Il cane è stato ridato alla coppia di Bologna e il tunisino denunciato per appropriazione indebita.