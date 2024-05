Osimo verso le elezioni. Ecco la squadra della Glorio: "Identità e sostenibilità"

Tanta gente sabato pomeriggio alla presentazione del programma e delle otto liste della coalizione di centrosinistra che fa capo alla candidata Michela Glorio per le prossime elezioni a sindaco di Osimo. Dopo due mesi di incontri sul territorio, approfondimenti con tecnici ed esperti, è stato il momento della concretezza con l’illustrazione programmatica del mandato e la presentazione della nuova squadra. 183 i candidati, di cui 107 uomini e 76 donne, con una media di età di 48 anni (la più giovane è una ragazza di 20 anni). Ad appoggiare la candidata sono il Pd, la lista Michela Glorio Sindaco, Energia Nuova, Osiamo, Movimento 5 Stelle, Ecologia e Futuro, Popolari per Osimo e Uniti per Michela Glorio. Tra i presenti anche l’onorevole Giorgio Fede del Movimento 5 Stelle e il presidente della provincia di Ancona Daniele Carnevali. Consegnato un mazzo di fiori alla candidata da parte dei colleghi Simone Pugnaloni (sindaco) e Mauro Pellegrini (assessore).

Sulle note di "People have the power", Glorio ha detto: "Non nego di essere emozionata ma questo è un appuntamento a cui tenevo tanto. Sono convinta che insieme possiamo aprire ad Osimo una nuova fase storica e politica, per rafforzare la comunità e far volare in alto Osimo. Sono fiera del programma che abbiamo scritto insieme alle diverse forze politiche che fanno parte della coalizione e ringrazio i tanti esperti per ogni diversa tematica che lo hanno arricchito con sensibilità e capacità. Ho chiesto a tutta la coalizione di riflettere sul programma partendo da tre criteri ispiratori: identità, sostenibilità e vivibilità. Ed ecco un programma scritto molto con la testa e ancor più col cuore".

Sanità e salute, servizi sociali, la proposta di istituire un Assessorato all’Infanzia, ambiente e sostenibilità, giovani e lavoro, centro storico-commercio-turismo per un’alleanza virtuosa, sport, digitalizzazione e Europa, sicurezza, politiche di bilancio.