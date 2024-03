Tragedia sul monte Conero: donna precipita davanti ai familiari e muore

Sirolo (Ancona), 29 marzo 2024 – Tragedia nella tarda mattina di oggi sul Monte Conero. Non c’è stato nulla da fare, una donna di circa 50 anni della Repubblica Ceca è morta. Si trovava con alcuni familiari sulla sommità del monte, in territorio di Sirolo.

Pare si sia sporta troppo da un crinale. Ha fatto un volo di tantissimi metri.

L’elicottero che si è alzato in volo dall’ospedale regionale di Torrette ha avuto difficoltà a individuare il punto in cui la donna si trovava e per le manovre a causa del forte vento.

Sul posto le squadre dei vigili del fuoco da Ancona e da Osimo, i sanitari del 118 per tentare le manovre salvavita e i carabinieri Forestali e il soccorso alpino. Presenti anche gli agenti della municipale. Informato il sindaco Filippo Moschella. E’ stato difficile il recupero della salma tra la vegetazione folta: è avvanuto via terra.