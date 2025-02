Nasce "La Fresca": una bottega artigiana di pasta e prelibatezze

Qualità e tradizione a ‘La fresca’, la nuova bottega artigiana del gusto di via Marsala 46 dell’ex capogruppo comunale del Movimento Cinque Stelle Bruno Frapiccini e la sua famiglia, inaugurata nelle scorse settimane. Uno staff di prim’ordine, che annovera Giulia Messina, Ilaria Duca come chef permanente e Raffaello Papetti che cura la produzione di pasta fresca e impasti, oltre alla consulenza esterna di chef Mariano Faraoni che ha seguito le linee e le ricette di partenza. L’attività, tra l’altro, ha collaborato anche con Simonetta Capotondo, la celebre ‘Sfoglina’ che gira il mondo, per una lezione nella preparazione di sfoglie, tortellini e piadine. ‘La fresca’ ha attrezzature importanti per le preparazioni e si è avvalsa della consulenza di Piergiorgio Gasparini. La comunicazione è seguita da Energie Armoniche, mentre il progetto per il locale è stato curato dall’architetto Carlo Brunelli. I clienti hanno iniziato a degustare – da asporto, al cartoccio e nei mesi più caldi c’è l’intenzione di chiedere un dehors – prodotti ricercati, dai sughi alle marmellate, passando per la gastronomia, i fritti, le piadine.