Nicholas Caprari pronto a scendere in campo al Del Conero con il Castelfidardo

Non sarà una domenica come tutte le altre per Nicholas Caprari visto che il giovane attaccante del Castelfidardo potrebbe scendere in campo in uno stadio importante come il Del Conero. Per un anconetano è sempre un’occasione speciale.

"La partita di domenica per me è una partita particolare - ammette Caprari, classe 2006 -. Essendo anconetano non può essere altrimenti e sarà anche la mia prima volta al Del Conero". Voglia di riscatto per i fidardensi. Per il ko nella partita di andata, ma soprattutto per la pesante sconfitta di sei giorni fa ad Avezzano. "All’andata contro l’Ancona avevamo perso 1-2 dopo una grande prestazione. Meritavamo qualcosa sicuramente in più".

Chissà se arriverà domenica. "Ci aspetta una partita difficile contro una squadra attrezzata. Ma faremo di tutto per portare a casa la vittoria".

Sarebbe fondamentale dopo il brutto scivolone sul campo abruzzese, con quattro gol sul groppone. "E’ stata una brutta batosta quella di Avezzano che ci dobbiamo lasciare alle spalle al più presto. Dovremo resettare la testa per l’importante partita che ci aspetta. Sarà fondamentale per l’obiettivo salvezza". All’andata Caprari era andato vicino alla realizzazione. Il giovane attaccante anconetano, entrato in campo nella ripresa, proprio nell’azione del gol del Castelfidardo aveva impegnato il portiere a una difficile parata, poi nella continuazione dell’azione era arrivato il gol di Nanapere. Che non è servito però per muovere la classifica.

Squalifiche. Per la partita di domenica sia Ancona che Castelfidardo non si presenteranno al completo. Uno squalificato per entrambi. Per i fidardensi non ci sarà Alessandro Costanzi fermato dal giudice sportivo per una gara per recidività in ammonizione. Stessa punizione per Luca Belcastro fermato per una giornata.

Giovani di valore. Secondo posto per la Vigor Senigallia con 794 punti nella speciale classifica del progetto Giovani D valore 2024/2025. La graduatoria è aggiornata alla 28esima giornata di campionato per i gironi a 18 squadre, come quello F dove sono inserite le formazioni marchigiane. Davanti alla Vigor Senigallia solo il Città di Isernia che ha totalizzato finora 1461 punti. Al terzo posto il Termoli con 610 punti, quarta la Recanatese con 604. Solo 15esima l’Ancona con 167 punti davanti al Castelfidardo terz’ultimo con 152. A chiudere la graduatoria Fermana (124) e Atletico Ascoli (73).