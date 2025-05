Porte aperte delle cucine scolastiche per verificare come si preparano i pasti

Il Centro cottura apre le porte a genitori e insegnanti, visita guidata alle cucine delle mense scolastiche. Martedì della prossima settimana, dalle 17, Jesi Servizi offrirà la possibilità di conoscere a fondo il più grande ‘ristorante’ cittadino, aprendo a genitori, nonni e insegnanti le porte del luogo dove vengono preparati i pasti per gli alunni. Qui, in via Achille Grandi 1, zona industriale della città, ogni giorno vengono cucinati 1.600 pasti, con 420 menù speciali dedicati a esigenze sanitarie, etiche o religiose, servendo 25 scuole del territorio. Durante la visita sarà possibile entrare negli ambienti dove vengono preparati i pasti, conoscere i prodotti utilizzati, incontrare il capocuoco e la dietista e approfondire l’organizzazione e la logistica del servizio di refezione scolastica. Per aderire all’iniziativa va inviata, entro domani, una mail a loc4700@camst.it, indicando nome e cognome dei partecipanti, oppure effettuare la registrazione tramite il Qr Code presente nelle locandine. Un appuntamento sicuramente originale e che, alla luce del sempre continuo e crescente interesse per il mondo della cucina, può attirare diverse persone.