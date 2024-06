Portonovo a prova di Zac. Limiti alle auto in entrata. Adesso si fa sul serio: "Sanzioni a chi fa il furbo"

Portonovo al primo, vero test della stagione estiva 2024. Tra oggi e domani si dovrebbe raggiungere un elevato numero di accessi di bagnanti alla baia e il sistema provvisorio della Zac (Zona ad accesso controllato) sarà sotto pressione anche per un paio di limiti. Il primo è la mancanza ancora del grande parcheggio privato nell’area di Pieri che aprirà i battenti soltanto il prossimo fine settimana; il secondo è di natura organizzativa e riguarda la carenza di personale della polizia locale. La vigilanza ai seggi per le elezioni Europee, quest’anno aperti proprio il sabato e la domenica, richiederà una riorganizzazione delle squadre da mettere in campo da parte del comandante Marco Caglioti.

Con una pianta organica ridotta all’osso è impossibile coprire tutte le esigenze, partendo dalle priorità. E la vigilanza ai seggi è una priorità per legge: "Purtroppo non abbiamo abbastanza agenti per garantire il servizio elettorale e al tempo stesso tenere due pattuglie fisse a Portonovo per la Zac _ spiega l’assessore con la delega alla mobilità e proprio alla polizia locale, il vicesindaco Giovanni Zinni _. Soltanto dal prossimo fine settimana potremo contare sulla doppia pattuglia, una a monte per coadiuvare il personale di Ancona Servizi e della cooperativa Atlante (che gestisce tutti i servizi della baia, ndr.) e l’altra dinamica a valle per scongiurare qualsiasi forma di sosta selvaggia. Domani e domenica (oggi e domani, ndr.) dovremmo fare di necessità virtù, inoltre non siamo ancora in grado di poter dotare il personale del sistema database delle targhe con i tablet e delle ricetrasmittenti per avere comunicazioni in tempo reale tra personale a monte e a valle. Il senso della Zac però è chiaro, scongiurare l’afflusso fuori controllo, incentivare il servizio di bus navetta e sanzionare chi fa il furbo. La settimana scorsa la prova ha dato i suoi frutti tanto che la Zac è stata presa a modello e mostrata dai media anche a livello nazionale. Col passare dell’estate saremo a regime e a fine stagione valuteremo il tutto per poi preparare un intervento più deciso in vista del 2025". La seconda metà di giugno è destinata ad assumere una serie di importanti novità. Oltre all’attivazione del grande parcheggio privato a monte, in quel periodo dovrebbe essere effettuato il ‘paleggiamento’ per garantire anche quest’estate la spiaggia libera alla Capannina. Sempre dopo la metà di giugno sarà la volta dell’inaugurazione del nuovo stabilimento balneare tra la Torre de Bosis e le terrazze di fianco al Fortino. A gestirlo sarà il Consorzio di Portonovo che si è aggiudicato l’asta bandita l’anno scorso dal Comune di Ancona. Per l’ex Ramona, invece, bisognerà attendere il 2025.