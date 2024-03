Portonovo si veste a festa. Operatori pronti a riaprire, ultimi ritocchi ai ristoranti: "C’è grande entusiasmo"

Sembra siano trascorsi solo pochi giorni da quando si è smesso di andare in spiaggia ed invece eccoci pronti, dopo un inverno che sino ad oggi è stato veramente poco inverno, a tornare in riva al mare per goderci le splendide acque delle Marche che, come certificato dall’ARPAM lo scorso ottobre, sono dal 2019 passate da una classificazione di eccellenza al 79% al 96% del 2023.

Dati che stimolano all’ottimismo soprattutto in una delle spiagge più belle del Conero, Portonovo che in questi giorni si sta rivitalizzando con i lavori che gli operatori stanno svolgendo per la riapertura prevista per la settimana di Pasqua. Pioniere in questo è stato Marcello, Presidente del Consorzio la Baia, che l’8 marzo ha riapparecchiato i suoi tavoli che anche ieri erano al completo delle prenotazioni: "Con tutti i buoni auspici per la Baia. - Ha detto - E con sempre più energia pensando ad una tradizione che non vuole mai deludere le aspettative dei nostri ospiti. Migliorare per migliorarsi".

Un mantra che è comune a Portonovo come ha detto Paolo Bonetti dell’omonimo stabilimento: "Abbiamo ampliato la squadra della cucina alla guida del nostro chef Francesco Grò. Il 18 marzo inizieremo i lavori di manutenzione per riaprire il ristorante e lo stabilimento sabato 30 marzo, il giorno prima di Pasqua e poi resteremo sempre aperti a pranzo. Da maggio anche a cena".

Bonetti, segue i lavori del nuovo stabilimento del Consorzio la Baia che sarà allestito in zona la Torre: "Ci sono stati dei problemi di tipo burocratico che hanno portato ad un leggero ritardo ma per l’estate faremo il possibile per aprirlo".

Il Molo riaprirà le sue porte il 28 marzo. "Avremo una nuova brigata in cucina - ha detto il titolare Giacomo Giacchetti - con lo chef Mariano Faraoni che è stato anche accanto al grande Uliassi. Proporremo un nuovo menù in chiave moderna ma nel solco della tradizione legata al territorio e al Conero. C’è un grande fermento e un grande entusiasmo per questa nostra nuova avventura".

E come per ogni avventura servono ottimismo e buoni propositi come ha manifestato Federica Rubini del ristorante Emilia: "Noi apriremo il 18 aprile dopo Pasqua. Stiamo sistemando i locali per affrontare una nuova stagione che mi auguro sia per Portonovo e per tutti più serena, assistita da un buon tempo e da un mare di aspetti positivi". Sempre il 18 aprile riaprirà l’hotel Internazionale.

"Attualmente siamo in fase di ristrutturazione - afferma Flavio Fiorini - dilungatasi per la lentezza della burocrazia ma fortunatamente abbiamo già le prenotazioni per hotel e ristorante a partire dal primo giorno di apertura". Per il ristorante Giacchetti, che riapre il 21 marzo, si avvia la sua 65° stagione con "un servizio ed una scelta menù a 360°, pesce ma anche carne, stocco e più di cento etichette di vino, nel solco della tradizione e della qualità dei prodotti locali". Ha sottolineato lo chef Enrico Giacchetti. Il buon cibo ma anche la bellezza inconfondibile della Baia può essere un vero toccasana per chi cerca relax e benessere. "Riapriamo la settimana prossima - ha evidenziato Guido Guidi - e al SeeBay dedicheremo un intero anno ad un invito agli ospiti: Undress. A spogliarsi della routine e dallo stress per ritornare al contatto con la natura e se stessi. Un invito a dedicarsi al tempo. Lo faremo già dal brunch di Pasquetta con il Bianconiglio di Alice del Paese delle Meraviglie che finalmente a Portonovo smette di correre davanti alle prelibatezze di Paolo Antinori. E lo facciamo ogni giorno con la nostra private spa e i trattamenti Cinq Mondes".