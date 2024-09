La Vigor con un D’Errico in più: "Le vittorie aiutano il morale"

Il maltempo ha creato qualche contrattempo agli allenamenti, ma non placa la voglia di vincere della Vigor.

Clementi e la squadra stanno preparando con attenzione il terzo appuntamento della stagione dopo i due successi contro Castelfidardo e Avezzano. Sarà una lunga trasferta quella in terra molisana, la Vigor farà visita al Città di Isernia che proprio domenica scorsa ha battuto di misura il "Castello". I rossoblu scenderanno in campo domenica, alle 15, allo stadio "Civitelle" di Agnone.

La squadra è concentrata e potrà contare su un elemento particolarmente motivato: Gianfranco D’Errico, tornato decisivo e galvanizzato dopo il gol del 2-1 segnato domenica scorsa. "L’adrenalina che si prova dopo una rete del genere è difficile da spiegare, certe emozioni mi mancavano da un po’ - dice l’attaccante di origine argentina -. Lo desideravo da molto tempo, perché negli ultimi anni ho faticato a trovare continuità, è un grande punto di partenza".

La Vigor ha raccolto più di quanto mister Clementi si sarebbe aspettato. Per sua stessa ammissione, alcune lacune destavano preoccupazione e tutt’ora devono essere risolte, ma in queste settimane ha scoperto altre qualità della sua squadra ed anche D’Errico ne è consapevole.

"L’approccio è quello giusto ed i risultati sono arrivati - rimarca l’esterno rossoblu -. Portare a casa il massimo è fondamentale per tenere alto il morale del gruppo, la voglia di continuare a lavorare bene c’è, così come l’entusiasmo che il popolo rossoblu ci trasmette ogni giorno. Faremo di tutto per continuare su questa strada - prosegue - ci aspetta una lunga trasferta, contro una squadra insidiosa e difficile da affrontare". I molisani sono neopromossi, pochi precedenti perciò poco conosciuti; una difficoltà in più per lo staff tecnico che sta preparando nuove soluzioni tattiche.

In queste ore il club di Senigallia in accordo con la società molisana ha diramato informazioni utili sulla vendita dei tagliandi attraverso il circuito "Ciaotickets".

I biglietti riservati alla tifoseria della Vigor Senigallia sono acquistabili anche nelle ricevitorie autorizzate della città, nello specifico: Club Viaggi di Via Mercantini, nella Tabaccheria Sabbatini, di Via Francesco Pierelli, 17 e alla cartoleria Enigma di Largo Michelangelo.

Il costo del singolo biglietto è pari a 11 euro, compreso 1 euro di prevendita. Ingresso omaggio invece per gli Under 14.

Nicolò Scocchera