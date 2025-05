Maxi tamponamento lungo la Flaminia. Coinvolta anche una donna incinta

Maxi tamponamento lungo la via Flaminia, quattro le persone rimaste ferite, una è una donna incinta. E’ successo ieri mattina, attorno alle 12. All’altezza del ponte, che conduce allo stabilimento Da Romano, quatto veicoli sono entrati in contatto tra loro a causa di un tamponamento a catena dovuto probabilmente ad una brusca frenata. Quattro persone che si trovavano nelle vetture hanno avuto bisogno delle cure dei sanitari perché hanno riportato delle contusioni e avevano vari dolori. Sul posto sono intervenuti il 118, la Croce Gialla con due mezzi e la polizia locale. Tre feriti sono stati portati all’ospedale di Torrette, un quarto ferito, una donna di 35 anni, è stata portata all’ospedale Salesi per controlli perché in stato interessante. La polizia locale è rimasta sul posto per fare i rilievi dell’incidente che ha causato dei rallentamenti visto l’orario e la zona, con diverse vetture in transito per raggiungere il mare e godersi al giornata di sole.