Sofia Raffaeli trionfa al Campionato Italiano Assoluto di ginnastica ritmica

Sofia Raffaeli scrive un’altra straordinaria pagina della ginnastica ritmica italiana, trionfando al 55esimo Campionato Italiano Assoluto, disputato al Palaghiaccio di Folgaria, e confermandosi per il quarto anno consecutivo campionessa nazionale. Reduce dal recente trionfo agli Europei, l’azzurra delle Fiamme Oro – allenata da Claudia Mancinelli presso la Ginnastica Fabriano – ha incantato giuria e pubblico con una performance impeccabile, che le ha permesso di conquistare il titolo con il punteggio complessivo di 113.500. Un risultato frutto di quattro esecuzioni di altissimo livello tecnico e artistico: 29.050 al cerchio, 28.750 alla palla, 27.150 alle clavette e 28.550 al nastro. Ma la conquista del titolo non è stata affatto scontata: a contendere la vetta fino all’ultimo attrezzo è stata una determinata Tara Dragas.

L’atleta ha offerto una prestazione eccellente, chiudendo con 113.150 punti – a soli quattro decimi dalla vincitrice – grazie ai seguenti punteggi: 27.950 al cerchio, 27.600 alla palla, uno straordinario 29.000 alle clavette e 28.600 al nastro. Un duello emozionante che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso e ha innalzato il livello dell’intera competizione. A completare il podio, con la medaglia di bronzo, è stata Giulia Paolini (Armonia d’Abruzzo), che ha totalizzato 101.150 punti (24.900 al cerchio, 25.850 alla palla, 25.600 alle clavette e 24.750 al nastro). La Ginnastica Fabriano festeggia anche il promettente debutto nella categoria senior di Anna, altra atleta cresciuta nel vivaio fabrianese, che ha conquistato un brillante sesto posto con 100.400 punti (cerchio 26.400, palla 25.300, clavette 25.500, nastro 23.150).

Una prova che lascia ben sperare per il futuro e che testimonia la solidità e la continuità del lavoro svolto dalla società marchigiana. Entrambe le ginnaste fabrianesi – Sofia e Anna – torneranno oggi in pedana per disputare le finali di specialità sui quattro attrezzi. Grande soddisfazione arriva infatti anche dal settore giovanile, con la squadra della Ginnastica Fabriano che ha conquistato il bronzo nella competizione riservata alle Allieve. Ad aggiudicarsi il titolo è stata la Raffaello Motto Viareggio, con un eccellente punteggio di 43.850.

Al secondo posto la Moderna Legnano (39.750), mentre al terzo gradino del podio è salita la Ginnastica Fabriano, che ha chiuso con un punteggio di 39.500, a soli due decimi dalla piazza d’onore. La formazione marchigiana – composta da Chiara Apo, Mika Battistini, Linda Fiorucci, Vittoria Gubinelli e Cloe Romagnoli – ha eseguito l’esercizio con grande precisione, espressività e sincronismo, dimostrando talento e spirito di squadra. Una giornata di festa per la Ginnastica Fabriano, che continua a dimostrare, attraverso le sue atlete, una straordinaria capacità di coniugare presente e futuro, campionesse affermate e giovani promesse.

Angelo Campioni