Sofia Raffaeli trionfa nella European Cup: oro nella Cross Battles

Sofia Raffaeli è tornata più forte e più convinta dei propri mezzi. Il talento Fabrianese ha sofferto i primi due giorni ma, con una grande prova di carattere riesce a qualificarsi per la Cross Battles, un nuovo format che ha permesso a Sofia di sconfiggere tutte le miglior sedici temibili e molto forti avversarie che hanno cercato di insidiare le grandi performance della ginnasta marchigiana. Sofia, già oro alla palla, si aggiudica l’intera European Cup, vincendo la cross battle azera. La "formica atomica" agli ottavi con un punteggio di 29.200 al cerchio vince la sfida contro la estone Valeria Valasevits (26.200). Ai quarti di finale l’azzurra allenata da Claudia Mancinelli con il punteggio di 28.100 alla palla non ha avuto grossi problemi a sbarazzarsi della bulgara Oleksandra Shalueva (23.100). In semifinale il "Vulcano" con il punteggio di 27.300 alle clavette ha svuto la meglio sull’ucraina Taisiia Onofriichuk (27.050) e accede alla finalissima al nastro con la Djuraeva (29.250) che ha sconfitto l’ucraina Karika (27.650). In finale Raffaeli incanta pubblico e giuria con una vittoria schiacciante su questo difficile ma spettacolare attrezzo conquista l’oro con 28.700 punti contro i 27.250 dell’uzbeka Lola Djuraeva. Sofia Raffaeli torna a casa con un oro nella specialità alla palla e un maestoso primo posto nella Cross Battles dice ha dimostrato una schiacciante superiorità. Tappa di avvicinamento al campionato italiano a squadre che si svolgerà al Pala Gianni Asti di Torino il 17 maggio. Fabriano affronterà questa kermesse da campione uscente (ottavo titolo consecutivo) e nel girone B affronterà l’Udinese.

Tutto questo in attesa dei Campionati Italiani Assoluti dei piccoli attrezzi dal 13 al 15 giugno a Folgaria in cui le migliori individualiste italiane si sfideranno per conquistare il titolo italiano per eccellenza sia All Around che per le singole specialità. A questa competizione sono state ammesse le fabrianesi Sofia Raffaeli (campionessa uscente), Anna Piergentili della Ginnastica Fabriano e Gaia Mancini dell’AS Udinese.

Angelo Campioni