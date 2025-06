Passetto, lavori a stagione iniziata. Lo stradello intitolato a Marinelli

Prenderanno avvio nelle prossime ore, in forte ritardo rispetto alla stagione, i lavori per la sistemazione della spiaggia del Passetto. Si procederà alla rimozione della ghiaia spostata dalle mareggiate e contestualmente al livellamento dell’arenile. Tra le opere, la copertura delle lesioni superficiali della pavimentazione in cemento della battigia e il ripristino, dove necessario, delle recinzioni verso le zone interdette al pubblico. Sarà risistemata l’area verso la Seggiola del Papa. Oltre ai lavori di pulizia dell’area, si procederà anche alla posa in opera delle strutture che consentono più agevolmente la discesa in acqua, delle passerelle, sistemazione delle docce e il ripristino del bagno sotto la scalinata. I lavori saranno completati entro i primi giorni della prossima settimana.

Intanto a proposito del Passetto, mercoledì, durante la seduta del consiglio comunale, è stata approvata all’unanimità una mozione presentata da Riccardo Strano (Fratelli d’Italia). Il documento riguardava la dedica dello stradello Ripe di Gallina che da via Panoramica conduce alle Grotte del Passetto, al pescatore Sauro Marinelli, "Apponendo una targa commemorativa _ si legge nella mozione che ha unito destra e sinistra _ che ne ricordi il ruolo nella storia locale e nel mantenimento di questa tradizione. L’iscrizione sarebbe ‘Stradello Sauro Marinelli, l’ultimo pescatore grottarolo del Passetto’ e sotto date di nascita e morte, in onore della sua memoria e del profondo legame con la tradizione marinara, culturale e identitaria della città, in particolare del Passetto".

Sauro Marinelli, nato nel gennaio del 1948, è scomparso nel 2022: "Marinelli è stato l’ultimo rappresentante attivo di questa cultura, cui ha dedicato l’intera vita fin da quando, all’età di 10 anni, iniziò il mestiere del pescatore" si legge nella mozione di Strano.