Sofia Raffaeli pronta per i Campionati Europei di ginnastica ritmica a Tallinn

La stagione della ginnastica ritmica italiana entra nel vivo dopo gli appuntamenti di rilievo con la Coppa del Mondo e i Campionati Italiani a squadre, dove il bronzo olimpico Sofia Raffaeli ha ribadito il suo straordinario valore vincendo la Coppa del Mondo. Ora la fuoriclasse di Fabriano si prepara ad affrontare una nuova, importante sfida: da domani all’8 giugno sarà protagonista ai Campionati Europei a Tallinn, in Estonia.

Un appuntamento di altissimo livello che la vede tra le atlete più attese. Basti ricordare l’edizione del 2022 di Tel Aviv, quando Raffaeli stabilì il record del punteggio più alto mai ottenuto da un’individualista – 36.150 al cerchio – superando il precedente primato che già le apparteneva (34.900). In quell’occasione conquistò l’argento a squadre, insieme a Milena Baldassarri e alla squadra nazionale. Nella finale all-around chiuse quarta, a soli 0.4 punti dal podio, penalizzata da un errore proprio al cerchio. Ma si rifece brillantemente nelle finali di specialità, con due ori – cerchio e clavette – e un argento alla palla: le prime storiche medaglie individuali senior per l’Italia.

Dopo Tallinn, gli appuntamenti di Sofia saranno ancora più intensi: dal 13 al 15 giugno sarà impegnata a Folgaria nei Campionati Assoluti Individuali. Un mese di fuoco per la "formica atomica" di Fabriano, chiamata a confermarsi al vertice in una stagione che si preannuncia estremamente competitiva, con tante giovani avversarie di talento pronte a metterla alla prova.

Sotto la guida della sua coach, Claudia Mancinelli, Raffaeli si è preparata con dedizione nel "vecchio" Palasport di Fabriano, insieme alle compagne della Ginnastica Fabriano.

Proprio alla vigilia della partenza per Tallinn, Claudia Mancinelli ha condiviso lo stato d’animo con cui il gruppo affronta questo importante appuntamento.

"Partiamo questa mattina (lunedì 2 giugno, ndr) per Tallinn, sicuramente concentrate dopo il duro lavoro fatto post Olimpiadi", racconta l’allenatrice. "Sofia ha quattro nuove routines su cui abbiamo lavorato molto. Questo è solo il primo di una lunga serie di appuntamenti: subito dopo ci saranno gli Assoluti, dove sarà impegnata per la prima volta anche la nostra Anna Piergentili, argento europeo juniores alla palla lo scorso anno".

Oltre a Raffaeli, la Ginnastica Fabriano continua a far crescere talenti promettenti.

"Zappaterreni ha appena disputato il suo primo torneo internazionale con la maglia azzurra, mentre Vasilenko ha fatto un ottimo campionato di Serie A. E poi ci sono tante piccoline, tra le classi 2015 e 2012, che quest’anno hanno già vinto diverse competizioni nazionali grazie a un affiatato lavoro di tutto il team tecnico", spiega Mancinelli. "Fabriano c’è, e come sempre affronteremo ogni gara con la serietà che ci contraddistingue. Il nostro sguardo è rivolto anche ai Mondiali di Rio, in programma a metà agosto".

Con due ori all-around già conquistati quest’anno – uno alla Coppa del Mondo di Baku e l’altro alla Coppa Europa – Sofia Raffaeli si conferma al vertice del panorama internazionale. "Sono risultati che ci danno carica e motivazione per migliorare ogni giorno", commenta l’allenatrice. "Ma non mi piace fare pronostici. Così come crescono le nostre ginnaste, stanno emergendo tante giovani di grande valore in molte nazioni. Penso alle bulgare, alle tedesche, alle israeliane… La competizione è sempre serrata e il livello si alza continuamente. Ma ce la metteremo tutta, come sempre".

Angelo Campioni