Antonio Valentini lascia l'Academy Basket per un master alla Bocconi

La domanda è sempre la stessa ma solo pochi i fortunati chiamati a rispondere: meglio un buon giocatore di pallacanestro – uno sportivo in generale, insomma - o un futuro manager di successo? Quesito che negli ultimi tempi si saranno posti spesso in casa Valentini, imprenditore jesino da anni al fianco della pallacanestro locale, un quesito riguardante il primogenito Antonio, da tre anni capitano della squadra che partecipa al campionato di serie B interregionale.

La risposta, una scelta di vita probabilmente ‘sofferta’ ma altrettanto consapevole e decisa, è arrivata in queste ore. Antonio Valentini, venticinquenne jesino bravo tanto coi libri di scuola che col pallone da basket, lascerà almeno per un triennio l’Academy Basket per trasferirsi a Milano, dove alla Bocconi (basta la parola) avrà il privilegio di frequentare un master Misa su imprenditorialità e strategia imprenditoriale.

A un passo dalla laurea triennale in Economia e Commercio alla Politecnica delle Marche, Valentini alternerà come sempre fatto nella sua carriera, studio e campo da basket ‘ingaggiato’ proprio dalla squadra neo promossa in serie B che porta il nome di una delle università più prestigiose d’Europa, denominata Bocconi Men’s Basketball Team stretta parentela con la Luiss Roma altra realtà universitaria incrociata da avversario nelle ultime stagioni in serie B. Comprensibile la soddisfazione del giocatore nato e cresciuto nel settore giovanile dell’Aurora basket attuale Academy Jesi dove ha vissuto l’intera carriera ad eccezion, quattro anni fa, dell’anno in prestito alla Goldengas Senigallia.

"Non è facile per me ma certe opportunità (e ce mancherebbe … ndr) vanno colte" il commento a caldo del neo bocconiano. Dopo la separazione consensuale con Roberto Marulli e l’addio /arrivederci al suo capitano finisce quasi in secondo piano la notizia della prima conferma che arriva in casa Academy, quella di Dario Zucca. Un ‘altra volta…

Gianni Angelucci