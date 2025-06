Pallacanestro Jesi approda in Serie B Interregionale: ufficiale la fusione con Roseto 2020

Le Marche avranno un’altra squadra il prossimo anno nella serie B Interregionale, la quarta categoria del basket italiano. E’ arrivata ieri l’ufficializzazione dell’accordo tra il Roseto 2020, la seconda squadra di Roseto, e la Pallacanestro Jesi che compie un altro passo dai tornei regionali, dove militava lo scorso anno, e approda in B Interregionale. Un accordo di cui si parlava da tempo e che ora è diventato ufficiale con un comunicato giunto ieri sia da parte risetana che jesina: si parla di fusione ma nei fatti al momento in cui la Federazione Italiana Pallacanestro ratifichera l’accordo nei giro di pochi giorni il diritto della B Interregionale che era del Roseto 2020 passerà alla Pallacanestro Jesi che ovviamente giocherà le sue partite nella città jesina.

Tornerà così nel prossimo campionato un derby anconetano che negli ultimi due campionati era mancato visto che nel girone marchigiano c’era solo, tra le squadre della provincia, la Goldengas Seniglia che aveva già acquisito il diritto alla partecipazione al prossimo torneo 2025-26 conquistando la salvezza sul campo.

Per una marchigiana che sale, il Loreto Pesaro che vincendo i playoff è arrivato in B Nszionale (che però potrebbe non disputare come annunciato dal patron Pizza che ha già da tempo annunciato la ripartenza addirittura dalla D regionale) un’altra che arriva. In B interregionale dunque ci saranno Goldengas Senigallia e Pallacanestro Jesi per le anconetane, il Bramante rimasto unica pesarese e le maceratesi Porto Recanati, Recanati, Civitanova e Matelica già presenti lo scorso anno. Sette marchigiane in un girone che non sarà più da 12 come negli ultimi due anni ma da 16 come fino qualche stagione fa con 30 giornate di stagione regolare tra andata e ritorno.

Soddisfazione da parte dell’Asd Pallacanestro Jesi: "Il buon fine della procedura ci darebbe il diritto a partecipare al prossimo torneo di Serie B Interregionale, sancendo un ulteriore passo in avanti nel Progetto nato nel 2023".