Pota le piante: si taglia due dita. Un 33enne è grave a Torrette

Stava potando alcune piante in giardino quando si è ferito gravemente alla mano. E’ successo nella tarda mattinata di ieri a Filottrano. Al campo sportivo è atterrato Icaro per soccorrere un giovane di 33 anni. Maneggiando l’attrezzo, il giovane si sarebbe amputato due dita della mano e si è procurato dei tagli ad altre due. Un bilancio terribile. Il ferito è stato subito soccorso dal padre con cui si trovava al momento dell’incidente, a casa sua. Dapprima è stato portato in auto fino alla postazione Potes. Dopo le prime cure del personale medico, è entrata in azione l’eliambulanza. Dalla Potes il giovane è arrivato al campo sull’ambulanza e da lì Icaro è partito con il ragazzo a bordo trasportato con un codice di massima gravità all’ospedale di Torrette. Una volta nel nosocomio è stato portato in sala operatoria per essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico per la ricostruzione delle dita. Ci sono stati attimi di vero panico quando il ragazzo urlando ha chiamato il padre. Poi la corsa disperata verso la prima postazione di soccorso. Quella che doveva essere una mattina di primavera tranquilla, da impiegare per sistemare il giardino, si è tramutata in un dramma per quel ragazzo. Diversi hanno intravisto l’eliambulanza al campo sportivo temendo che potesse essere accaduto qualcosa di davvero grave. I soccorsi sono stati tempestivi, non c’era tempo da perdere per tentare il recupero e per scongiurare che le condizioni del 33enne, sempre rimasto cosciente, si aggravassero.