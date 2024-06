Preferenze, Paola Andreoni prima sul podio

Ecco le attese preferenze per ogni singolo candidato alla carica di consigliere in Sala Gialla a Osimo. La più votata in assoluto, come nel 2019, si conferma Paola Andreoni del Pd (433 voti), attuale vicesindaco, per la candidata Michela Glorio, seguita da Damiano Pirani, 350, (Osimo al centro per Sandro Antonelli sindaco fuori dal ballottaggio), già assessore durante la legislatura Simoncini e prima consigliere comunale, e da Achille Ginnetti (Progetto Osimo per Antonelli sindaco) con 347 voti.

Nella top 10, dopo loro tre, ci sono il sindaco uscente Simone Pugnaloni (Pd) con 324 preferenze, il presidente del Consiglio regionale Dino Latini (Udc-Lista Latini) 293, Mauro Pellegrini con 282 (assessore uscente Pd), il consigliere di opposizione Matteo Sabbatini (257) per Su la testa, Graziano Palazzini 205 (lista Pirani sindaco), la consigliera Monica Bordoni (198) Lista Latini, Eliana Flamini (consigliera Pd), 181.

Volti già noti ma solo i primi 8 entrerebbero nel civico consesso sia in caso di vittoria di Glorio che di Pirani. Oltre a loro, ci sarebbero piuttosto delle new entry che avrebbero diritto all’accesso in ognuno dei due casi: Simonetta Tirroni (77) per la lista Michela Glorio sindaco e Renato Frontini (144) per Fratelli d’Italia. Latini può assolvere al ruolo di consigliere ma se deciderà di mantenere tutti e due i seggi dovrebbe comunicare a quale indennità intende rinunciare.

Entrambi le ipotesi di Consiglio sono state stilate, con tanto di nomi, al netto di coloro che poi saranno nominati in giunta, a eventuali rinunce per altri incarichi o altro. In caso di vittoria di Glorio ad esempio, nei 7 scranni del Pd entrerebbero anche Diego Gallina Fiorini (127), Flavio Cardinali (124) e Saura Casigliani (119) che si era già dimessa dal cda di Osimo servizi. Diversi i volti nuovi in quella eventuale maggioranza appunto, i 4 della lista Michela Glorio sindaco Tirroni (come detto prima), Maria Francesca Verdolini (70), Roberta Carpera (69) e Simone Gabbanelli (51), per il M5s la già consigliera Caterina Donia (100), per Ecologia e futuro Tommaso Spilli (90) o Franca Bartoli dato il pari merito ed Energia nuova Jacopo Angeletti (132). In minoranza, oltre ai nominati prima, Fratelli d’Italia accoglierebbe appunto Frontini e Osimo al centro Angela Olsaretti (106). In caso di vittoria di Pirani, per la sua lista personale entrerebbero Lorita Taddei (122), Marco Monteburini (62), Samuele Longo (60), FdI acquisirebbe anche la portavoce Michela Staffolani (129) e Giorgio Magi (74), Lista Latini anche la presidente del Campana Gilberta Giacchetti (176), Su la testa anche l’ex sindaco Stefano Simoncini (165) e Giorgia Capomagi (116), per Forza Osimo Mario Villani (43) e Green Marcello Sasso (66). Nei 9 della minoranza nessuno nuovo rispetto al prospetto precedente. Il quadro cambierebbe e non di poco in caso di apparentamenti ufficiali.

Se Antonelli lo sottoscrivesse con Pirani passerebbe da 4 seggi a 6, guadagnandone 1 per Rinasci Osimo e 1 per Osimo Libera ma, restando a 15 consiglieri la maggioranza ne toglierebbe al contempo 6 alla coalizione di Pirani. Se invece Antonelli facesse l’accordo con la Glorio, in virtù del 40 per cento guadagnato dalla candidata rispetto al 35 per cento di Pirani, aumenterebbe i suoi seggi solo da 4 a 5, con l’entrata in aula di Rinasci Osimo e non di Osimo Libera.

Silvia Santini