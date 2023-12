Quante sorprese nella corsa playoff . Che bagarre in coda

In serie C si gioca la 17esima giornata. Nel girone A il Mantova dopo il successo in rimonta contro il Renate è chiamata al big match in casa del Vicenza (oggi ore 17) che è quinto.

Oggi: Renate-AlbinoLeffe, Lumezzane-Pro Sesto, Pro Vercelli-Trento,

Pro Patria-Alessandria, Legnago-Novara,

Pergolettese- V.Verona, Fiorenzuola- Arzignano, Vicenza-Mantova.

Domani: Atalanta-Padova,

Triestina-Giana

Classifica: Mantova 38, Padova 34, Triestina 33, Pro Vercelli 28, Vicenza e Atalanta 26, Giana e Virtus Verona 24, Legnago e Trento 22, Renate e Arzignano Valchiampo 20, Lumezzane e AlbinoLeffe 19, Pergolettese e Pro Patria 17, Pro Sesto 15, Fiorenzuola 13, Alessandria 12, Novara 11.