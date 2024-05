Rubano le gomme, trova l’auto su quattro mattoni

Lasciano l’auto parcheggiata e al ritorno l’indomani mattina la trovano che poggia sui mattoni piuttosto che sulle ruote. E’ accaduto nella notte tra giovedì e venerdì poco distante dal centro storico, ai danni di una Bmw parcheggiata. "La scorsa notte – riferisce la segnalazione - hanno rubato cerchi e gomme all’automobile di un mio amico che l’ha ritrovata sopra quattro mattoni".

Un tentativo di furto analogo sempre ai danni di una vettura di alta gamma, anche stavolta una Bmw, si è registrato la notte precedente vicno all’istituto superiore Podesti. Hanno provato a rubare i cerchi in lega dell’auto, ma non sono riusciti a smontare tutte le gomme. Probabilmente spaventati o messi in fuga hanno lasciato tutto a terra, compresi i bulloni. Altro furto di pneumatici è stato messo a segno a Camerata Picena nella zona Montanina e un quarto caso sarebbe stato registrato a Falconara in prossimità del negozio di Acqua e Sapone. L’allarme corre sui social network dove la guardia contro i furti è altissima.