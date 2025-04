Schianto sulla Flaminia, due indagati. Omicidio stradale per i conducenti delle auto coinvolte nell’incidente

Anziano morto sulla Flaminia, ci sono due indagati per omicidio stradale. Sono la conducente della Fiat Panda, una donna di 55 anni, di nazionalità romena e residente ad Ancona e il conducente della Ford C-Max. Un atto dovuto da parte della Procura che dovrà accertare eventuali responsabilità.

L’incidente, avvenuto lunedì mattina, attorno alle 13, all’altezza del cavalcavia ferroviario di Palombina, vicino alle Poste, è costato la vita ad un 82enne della provincia di Fermo, Mario Cantarini, originario di Montappone ma residente da anni ad Ancona.

Il fascicolo di indagine è stato aperto dal pubblico ministero Ruggiero Dicuonzo che ieri mattina attendeva ancora una relazione esaustiva da parte della polizia locale di Ancona che ha effettuato i rilievi. Intanto è stata chiesta l’autopsia sul corpo della vittima e il conferimento incarico avverrà nelle prossime ore in base alla disponibilità della Medicina Legale dell’ospedale di Torrette. La salma di Cantarini quindi è sotto sequestro. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara.

L’anziano, stando ai primi riscontri, era alla guida di una Renault Clio e procedeva in direzione sud, verso Ancona, probabilmente tornava a casa vista l’ora. La sua automobile, non è noto il motivo, avrebbe tamponato una Fiat Panda guidata da una donna romena di 55 anni, che lo precedeva. La Panda sarebbe finita a sua volta sulla corsia di marcia opposta, quella in direzione nord, dove sopraggiungeva la Ford, scontrandosi con questa. Un tamponamento insomma finito con un frontale. La 55enne è rimasta ferita nello scontro ed è stata portata in pronto soccorso all’ospedale di Torrette per un trauma facciale di media gravità. Non è in pericolo di vita. I tre veicoli sono stati sequestrati e sono a disposizione della magistratura per definire la ricostruzione dell’incidente.

Perché Cantarini avrebbe tamponato la Panda? Aveva frenato? C’era una manovra vietata in corso? Non si esclude anche un malore che potrebbe aver colto l’anziano mentre era alla guida e che gli avrebbe fatto perdere il controllo del veicolo. Su questo aiuterà l’autopsia che dovrà stabilire le cause della morte dell’82enne. L’incidente lunedì ha causato forti disagi per una delle arterie più trafficate per arrivare nel capoluogo dorico e raggiungere anche la variante alla statale 16. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Gialla di Falconara e di Ancona, i vigili del fuoco e anche l’infermieristica dell’ospedale di Torrette. I pompieri si sono occupati di rimuovere in mezzi in sicurezza e di estrarre dall’abitacolo l’82enne. Inutili i tentativi del personale sanitario di rianimarlo.