Sherlock Holmes da tutto esaurito

Tutto esaurito per il musical "Sherlock Holmes", in scena sabato (ore 20.45) e domenica (ore 16.30) al Teatro delle Muse di Ancona. Lo spettacolo, proposto fuori abbonamento da Marche Teatro, è in esclusiva regionale. Grande protagonista è il poliedrico Neri Marcorè, attore, regista, musicista, comico, cantante, doppiatore, conduttore televisivo e radiofonico, al debutto nel musical, nei panni del più celebre detective di tutti i tempi.

Lo show, con regia di Andrea Cecchi, anche autore dei testi insieme ad Alessio Fusi ed Enrico Solito, musiche di Andrea Sardi, liriche di Alessio Fusi e scenografie di Gabriele Moreschi, vede un cast di oltre venti eccezionali performer impegnati in un musical ricco di colpi di scena, misteri ed enigmi. La Londra vittoriana fa da sfondo a questo avvincente scontro tra bene e male. Tra amicizia, amori e costanti pericoli, al 221b di Baker Street si decideranno le sorti dell’intera Inghilterra.

"Sherlock Holmes. Il Musical" combina tensione, umorismo e azione in un’opera che promette di entrare nel cuore di tutti gli spettatori. Tutto ha inizio il 17 giugno 1897, a soli cinque giorni dai festeggiamenti del sessantesimo anno del regno della Regina Vittoria. Il leggendario detective vive ormai da tempo immerso nella totale apatia a causa della presa di coscienza che non esistono più criminali al suo livello; certamente in città non mancano furti e omicidi, ma dalla morte del suo acerrimo nemico Moriarty, nessun criminale si è più dimostrato un degno avversario per Holmes, né ha saputo destare il suo interesse.

Tuttavia, quella notte, un uomo viene ucciso ed è proprio la vittima, con una serie di brillanti messaggi cifrati che solo una mente geniale avrebbe potuto decriptare, a chiedere con urgenza l’intervento di Holmes. Non per indagare sul proprio omicidio, ma su qualcosa di ben più grande e tragico. L’investigatore si rende infatti conto che una minaccia assai più grave incombe su Londra: un attentato, proprio il giorno del Giubileo della Regina, che potrebbe causare centinaia di vittime, compresa sua Maestà. Ma dove avverrà l’attentato? Quando? E soprattutto, chi si cela dietro questa terribile macchinazione?

Holmes e il suo fedele amico Watson seguiranno le tracce lasciate dai nemici in una lotta contro il tempo, rivelando segreti, tradimenti e insidie mortali. Un entusiasmante musical inedito ricco d’ironia e forti emozioni. Sherlock Holmes viene creato nel 1887 da Arthur Conan Doyle, e da allora ha attraversato il tempo mantenendo un successo costante e senza pari. Diventato un caso letterario, è stato oggetto di numerose trasposizioni teatrali e cinematografiche viste e applaudite in tutto il mondo.