Cinema, Siani e Pieraccioni ad Ancona: al via le riprese di ‘Io e te dobbiamo parlare’

Ancona, 24 giugno 2024 – Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni sono arrivati ad Ancona: la prima scena del cinepanettone “Io e te dobbiamo parlare” si sta girando tra piazza Roma e corso Mazzini. Il centro è off limits, i curiosi vengono tenuti distanti da un nastro bianco e rosso, ma in tanto sperano in una battuta, un selfie o un autografo con i propri beniamini.

Le riprese

A gestire il dietro le quinte, la casa di produzione cinematografica dorica Guasco, di Fabrizio Saracinelli. A controllare che tutto fili per il meglio, invece, la polizia locale. I tir e i van della produzione sono arrivati attorno alle 10, in piazza Roma. La troupe si è posizionata con le cineprese davanti alla fontana delle Tredici Cannelle. Lì c’è la regia, con lo sgabello di Siani che dirige il tutto.

Altre immagini dal set

La prima scena è una rapina in una gioielleria. Per le riprese, si è infatti scelto il negozio di gioielli Giorgi, proprio in corso Mazzini. Le comparse sono tantissime. Sarà una storia che si prospetta coinvolgente, nei luoghi più suggestivi e bella della città, con 38 giorni di produzione e ben 500 comparse.

Le riprese si svolgeranno anche al porticciolo di Marina Dorica, in molte altre vie del centro e zone limitrofe. Telecamere accese in piazza San Francesco, piazza del Papa, piazza della Repubblica, corso Mazzini, i laghetti del Passetto. Motori in azione persino nella sede del Museo Archeologico delle Marche, in alcuni esercizi commerciali e in altrettante case e ville private dell’anconetano. Altre location per esigenze di copione sono state individuate tra Jesi, Numana e la piccola Osimo.