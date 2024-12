Stadio Dorico: la variante del centrodestra scatena le opposizioni

La giunta di centrodestra ha varato una variante al progetto dello Stadio Dorico, suscitando le critiche delle opposizioni. Secondo Mirella Giangiacomi e Giacomo Petrelli del Partito Democratico, si tratterebbe di un "regalino elettorale" al circolo tennis del viale della Vittoria.

L'assessore agli impianti sportivi, Daniele Berardinelli, ha smentito le accuse, affermando che l'assegnazione del quinto campo da tennis non è ancora decisa, sebbene probabile per il circolo. Ha inoltre sottolineato che la variante mira a dare più vigore allo sport.

Il progetto originale prevedeva una piazza per il quartiere, con spazi verdi, giochi per bambini e un bar-ristorante. La nuova variante include un ulteriore campo in terra rossa e un campo da beach volley, definito da Berardinelli come "un'intuizione geniale".

Le opposizioni criticano la mancanza di condivisione con la città e il Consiglio territoriale di partecipazione. I lavori comunali dovrebbero concludersi entro il 30 aprile, mentre quelli del circolo sono attualmente congelati.